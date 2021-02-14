تدشين اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الجمارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير المالية، سالم بن بريك، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، اللقاء التشاوري السنوي لقيادات مصلحة الجمارك، تحت شعار "الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة" .



وسيقف المشاركون في اللقاء الذي يستمر يومين امام التحديات التي تواجه اعمال الجمارك، واهمها تدخلات السلطات المحلية وتعدد الجهات الامنية في المنافذ، وضرورة تطبيق قانون الجمارك وتشريعاته على كافة مراحل الافراج عن البصائع المستوردة.

وفي التدشين، أكد وزير المالية دعم الحكومة لمصلحة الجمارك.. مشدداً على ضرورة انتهاج مبدأ مكافئة الموظف المتميز ومحاسبة المقصر .

وأعرب وزير المالية عن أمله في ان يكون العام 2021 أفضل من العام 2020 والذي كان أصعب عام يمر على الجمارك بشكل خاص وعلى العالم بشكل عام جراء جائحة كورونا.

من جانبه أشار رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي ان خطط المصلحة سترتكز خلال العام الجاري 2021 على ضبط الإختلالات الحاصلة وتعزيز البنية التحتية وادخال النظام الآلي الجمركي في مطار عدن وميناء الزيت وتوفير أجهزة الفحص والميازن للمنافذ الجمركية.. منوهاً إلى ضرورة تنمية الايردات وضمان توريدها للبنك المركزي، وتفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتعزيز الشراكة مع القطاع التجاري والمستوردين وتطوير التعاون مع الجمارك في دول الجوار وغيرها.

وخلال اللقاء قدم مدراء فروع الجمارك في مختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية اوراق عمل ومدخلات، حول الإيرادات المحققة خلال العام ٢٠٢٠م، والحلول للصعوبات التي تعيق عمل موظفي الجمارك في عموم المحافظات.