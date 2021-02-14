بحث إمكانية توسيع تدخلات منظمة بلا حدود الهولندية بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع رئيس بعثة اطباء بلا حدود الهولندية في اليمن توبياس باليشتيد الذي يزور المحافظة حاليا ومعه مدير الشئون الانسانية بمكتب المنظمة لاريسا آلس، تعزيز الشراكة الانسانية بين المنظمة والسلطة المحلية البرامج والتدخلات الانسانية التي تنفذها منظمة اطباء بلا حدود في المحافظة خلال العام الجاري وامكانية توسيعها الى مديريات لم تشملها من قبل.



واعرب مفتاح عن امله في ان تتوسع التدخلات والبرامج لاستهداف النازحين في المديريات الجنوبية للمحافظة التي تغيب عنها الكثير من المنظمات الانسانية.

واكد ان السلطة المحلية ستواصل تقديم التسهيلات للمنظمة في اطار تعزيز الشراكة الانسانية وخدمة الجوانب الانسانية التي يحتاجها النازحون المجتمع المضيف خاصة في ظل التصعيد الحوثي الكبير نحو مأرب عسكريا والاستهداف بالصواريخ البالستية والدرونز المفخخ للاحياء السكنية في عاصمة المحافظة المكتظة بالسكان من مختلف المحافظات والذين شردتهم مليشيا الحوثي من منازلهم واعمالهم ومزارعهم.

من جانبه أوضحت رئيس بعثة اطباء بلا حدود الهولندية الى ان زيارته للمحافظة الاولى والتي تستمر اسبوعين تهدف الى تقييم الاوضاع الانسانية في المحافظة وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية نحو التوسع في الانشطة والبرامج الانسانية لتغطية بعضا من جوانب الاحتياجات الانسانية.