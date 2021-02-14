شكرا لبحثكم عن خبر العارضة يبحث مع ممثل منظمة الصليب الاحمر سبل تعزيز العمل المشترك مع وزارة العدل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن ـ إعلام وزارة العدل

بحث معالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدن، عبدالرحمن أسماعيل، ومسؤولة قسم الحماية في اللجنة الدولية للصليب الاحمر فرانشيسكا برامبيلا، والمترجمة والمسوؤلة عن متابعة أماكن الاحتجاز في اللجنة الدولية الصليب الأحمر، شمسة عدو، أوجه التعاون المشترك بين المنظمة ووزارة العدل.

وفي اللقاء ثمن معالي وزير العدل، الدور الذي تقوم به المنظمة من خلال دعمها للجهود الانسانية في اليمن، مشيراً الى أستعداد وزارة العدل تقديم كافة التسهيلات من أجل تفعيل دور المنظمة في المحافظات المحررة وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات الانسانية على اصعد مختلفة.

وأشار معالي الوزير العارضة الى أن وزارة العدل تسعى الى تكثيف الجهود مع المنظمات الدولية ومن بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعريف بما تقوم به وزارة العدل والصعوبات التي يواجهها القضاء للمساهمة في تعزيز المنظومة القضائية في البلاد من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وبناء القدرات للعاملين في السلطة القضائية.

من جانبه، أكد ممثل الصليب الأحمر على حرص المنظمة لتقديم كافة الدعم اللازم لوزارة العدل في الكثير من الجوانب الانسانية التي تتعلق ببناء القدرات والتأهيل في الجانب القضائي...لافتاً الى امكانية القيام بورشة عمل مشتركة بين المنظمة ووزارة العدل لمعرفة جوانب العمل والانشطة التي سيتم الترتيب لها لاحقاً.