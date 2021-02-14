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هيئة المواصفات والمقاييس تتلف وتوقف عدد من المنتجات المخالفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

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أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، كميات من المواد الكيمائية المخالفة للمواصفات لعدم وجود أي بيانات إيضاحية على المنتج.

 

واوضح مدير عام الهيئة حديد الماس وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة أوقفت كميات من منتج فلفل الأسود المخالف للمواصفات، والذي تعرض للرطوبة والبلل، وبطاقات بيان جاهزة خاصة بملابس رجالية و عبوات كرتونية ببيانات جاهزة خاصة بأجهزة كهربائية (مجففات شعر)، مدون عليها بلد المنشأ مسبقا ومعدة للتعبئة محليا مما يمثل غش وخداع وتضليل للمستهلك.

 

وأضاف أن الهيئة أتلفت عبر مكتبها في ارخبيل سقطرى حوالي 60 إطار من إطارات السيارات المخالفة، والممنوع استيرادها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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