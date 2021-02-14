صحة شبوة تدشن حملة المسح التغذوي في عموم المديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة اليوم حملة المسح التغذوي التي تستهدف مائة وعشرة الاف من الاطفال الواقعة اعمارهم مابين 6 اشهر و5 سنوات في عموم مديريات المحافظة ولمدة خمس ايام ،بتمويل من منظمة اليونيسيف.



وأكد مدير عام المكتب الدكتور سعيد بافاضل على اهمية حملة المسح ودورها في معرفة الحالة الصحية للاطفال المستهدفين والوصول الى الحالات المرضية منهم وعلى وجه الخصوص التي تعاني من امراض سوء التغذية بانواعه الثلاثة .. مشددا على ضرورة تطبيق المعايير العلمية في اجراء عملية المسح.

واهاب بافاضل باولياء امور الاطفال الى التعاون مع فرق المسح وتمكينهم من الوصول الى الاطفال المستهدفين من الحملة .

من جانبه أوضح منسق برنامج التغذية بالمكتب جلال بن سريع أن الحملة ينفذها سبعمائة واربعين كادرا من الكوادر الصحية في مدن وقرى وارياف مديريات شبوة .

حضر التدشين ممثلي الوزارة الدكتور صبري الكثيري وجميل الحالمي ومدير مكتب الصحة بمديرية عتق عبدالله السليماني .