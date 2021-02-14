باصهيب يناقش مع ممثلي منظمات دولية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، في لقاءات منفصلة اليوم بعدن، مع عدد من مسؤولي وممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، تنفيذ عدد من المشاريع في المجالات الإنسانية والتنموية.



حيث ناقش باصهيب مع نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسن، تنفيذ مشروع سُبل العيش للأسر المتضررة من النزاع في مدينتي عدن وحضرموت.

وفي لقائه مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن اوومو هانجي، سلط باصهيب الضوء على توسيع التدخلات الأممية لمساندة الجهود الحكومية في تلبية المتطلبات الأساسية والملحة، وخصوصا بمجالات المرأة وحياة الأم.

كما التقى باصهيب مع مديرة مكتب الصحة العالمية في عدن الدكتورة نهى محمود، وناقش الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة والمشاريع المستقبلية للمنظمة في العام الجاري 2021م بالجوانب الصحية من أجل المساهمة في مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.