وزير العدل يلتقي ممثل منظمة الصليب الأحمر الدولي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير العدل القاضي بدر العارضة، اليوم مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في عدن، عبدالرحمن أسماعيل، ومسؤولة قسم الحماية في اللجنة فرانشيسكا برامبيلا، والمسئولة عن متابعة أماكن الاحتجاز في اللجنة، شمسة عدو.



ونوه وزير العدل، بالدور الذي تقوم به المنظمة من خلال دعمها للجهود الانسانية في اليمن، واستعداد الوزارة لتقديم التسهيلات من أجل تفعيل دور المنظمة في المحافظات المحررة وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات الانسانية.

وأشار الى أن الوزارة تسعى الى تكثيف الجهود مع المنظمات الدولية ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساهمة في تعزيز المنظومة القضائية في البلاد من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وبناء القدرات للعاملين في السلطة القضائية.

من جانبه، أكد ممثل الصليب الأحمر حرص المنظمة على تقديم كافة الدعم اللازم لوزارة العدل في الكثير من الجوانب الانسانية التي تتعلق ببناء القدرات والتأهيل في الجانب القضائي...لافتاً الى امكانية القيام بورشة عمل مشتركة بين المنظمة ووزارة العدل لمعرفة جوانب العمل والانشطة التي سيتم الترتيب لها لاحقاً.