تُركي والعولقي يناقشان تطوير البيئي بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، مع وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عَمَّار العولقي، سُبُل تطوير المجال البيئي وآثاره وتقويماته بالمحافظة.



وأكد المحافظ في الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة صالح الخُلَاقِي، أهمية الاهتمام بالقطاع البيئي، ومعالجة مخلَّفات المصانع والنُّفايات.

وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج ، تعمل جاهدة على تنمية المنحى البيئي، ودعم مشروع غرس أشجار الزِّينَة على الطرق الرابطة بين عدن ولحج، وتقديم مشروع الدراسة البيئية لمحميَّة خَور عُمَيرَة البحرية بمديرية المَضَارِبَة و رَأس العَارَة بالمحافظة.

من جانبه أوضح العولقي، الهيئة قدَّمت إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروع دلتا لحج " وادي تُبَن " لتوفير مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي دعماً من صندوق التكيُّف مع التغيُّرات المناخية لحل إشكالية عذوبة المياه بلحج.

بدوره أوضح مدير فرع الهيئة في لحج المهندس فتحي الصُّعُو، أن الهيئة أعدت دراسات خطة النظافة العامة لمديرية الحَوطَة، وإعادة تأهيل دَوَّار الأمن السياسي بمديرية الحَوطَة، والتصميمات والمسوحات والتكلفة التقديرية لمشروع الصرف الصحي لحارة العدني بمديرية الحَوطَة.

وكان المحافظ ووكيل وزارة المياه دشنا بمنطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن، مشروع غرس ألف شتلة من الأشجار الجَمَالِيَّة في الجُزُر الوسطية على الطريق العام الرابط ما بين عدن ولحج.