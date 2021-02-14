معين عبدالملك يوجه بإعداد خطة وطنية شاملة لتوزيع لقاح كوفيد 19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الصحة العامة والسكان، بإعداد خطة وطنية شاملة لنشر وتوزيع لقاح كورونا كوفيد 19، والذي ستحصل عليه اليمن من خلال مبادرة كوفاكس وعبر مكتب منظمة الصحة العالمية وبدعم من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.



وشدد الدكتور معين عبدالملك، خلال ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وزارة الصحة العامة والسكان، على ضرورة مراعاة تغطية الخطة لجميع المناطق اليمنية، واعداد برنامج التسجيل لبيانات المستهدفين للحصول على اللقاح بدءاً بالفئات ذات الأولوية ووفقاً لمعايير واطار العمل بالقيم المتبعة للتطعيم ضد كوفيد-19.. لافتا الى أهمية الاخذ في الاعتبار اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية وللحد من حدوث أي تفشي لموجه جديدة من الجائحة والاستمرار في تقوية قدرات القطاع الصحي.

وعبر رئيس الوزراء، عن تقدير اليمن حكومة وشعبا للدعم المقدم من مبادرة كوفاكس ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، وبقية شركاء اليمن في القطاع الصحي.. منوها بما تبذله الكوادر الصحية من جهود في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأوبئة والامراض رغم شحة الإمكانات لخدمة المرضى.

وناقش الاجتماع خطط وزارة الصحة العامة والسكان لمواجهة وباء كوفيد – 19، وخطة تأمين اللقاح، واجراء تعبئة وتحديث منتظم لأداة تقييم جاهزية اليمن لاستقبال اللقاح، إضافة الى ضمان حصول اليمن على كميات إضافية من لقاحات كوفيد 19.

كما تطرق الاجتماع الى خطط اعداد برنامج التسجيل لبيانات المستهدفين للحصول على اللقاح، وخطة تنفيذ التدريب لطواقم التطعيم والاشراف، وإنشاء نظام المراقبة والتقييم، وكذا تنسيق التعاون مع المنظمات المعنية للوصول إلى بعض الفئات المستهدفة.

وأوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في الاجتماع، ان اليمن من المتوقع ان تحصل على 12 مليون جرعة لقاح كورونا على دفعات خلال 2021 اعتباراً من الربع الثاني، تكفي لنحو 6 مليون شخص، عبر مبادرة كوفاكس التي يشترك بها التحالف العالمي من أجل اللقاحات، والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت وزير الصحة، الى ان أولى دفعات لقاح كورونا ستصل اليمن مع بداية الربع الثاني من العام الجاري تشمل حوالي 2 مليون و 316 ألف جرعة، كافية لتطعيم أكثر من مليون يمني.. مشيرا الى انه تم التقدم من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية بمشروع إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتمويل كلفة لقاح تغطي 50% إضافية من السكان للوصول إلى نسبة تغطية 70% على الأقل من السكان.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، ومستشار وزير الصحة العامة والسكان رئيس اللجنة العلمية الخاصة بوباء كورونا الدكتور خالد زين ومدير عام صحة الاسرة الدكتور محمد مصطفى، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإغاثة افراح الزوبة.