نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد بندر القطيبي ووفاة العقيد عبدالله القفيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العقيد بندر احمد القطيبي قائد الكتيبة الرابعة باللواء ١٤١، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في محافظة مأرب.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية واستبساله في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية مع رفاقه الأحرار من أبطال الجيش ورجال المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات القتالية وميادين التضحية والفداء ضد المليشيات الكهنوتية المدعومة من إيران.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد البطل وكافة آل القطيبي ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة ركن استطلاع اللواء 103 مشاه العقيد عبدالله صالح القفيش، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.

وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء والبذل في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل القفيش، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.