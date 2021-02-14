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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في محافظة مأرب.
واشاد رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد الوطنية والنضالية التي جسدها في مواجهة المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة ايرانيا.
وعبر الرئيس في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وأقارب الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.