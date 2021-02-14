الرئيس هادي يعزي في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد بندر احمد القطيبي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في محافظة مأرب.

