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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدون: العملية التعليمية مستقرة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
الخليج 365 - المكـلا
أكَّدَ وكيلُ أولِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ، جمال سالم عبدون أنَّ العمليةَ التعليميةَ بحضرموتَ مستقرةٌ ويبذلُ القائمون عليها جهوداً ملموسةً لتثمين الإنجازاتِ التربويةِ والتعليميةِ في الميدانِ وتخريجِ أجيالٍ متسلحةٍ بالعلمِ والمعرفة.
جاءَ ذلك أثناءِ تفقُّدِهِ سيرَ الدراسةِ بمدرسةِ بديري بمديريةِ مدينةِ المكلا.
وأشادَ الوكيلُ عبدون بمستوى ما قُطِعَ من المقرراتِ الدراسيةِ حسبَ الخططِ المعدةِ لها ، وفي خلالِ لقائِهِ بالمجلسِ المدرسي بالمدرسةِ استعرضَ عبدون القضايا التربويةَ والتعليميةَ وخاصةً الجانب الفني .
مكلفاً الإدارةَ المدرسيةَ ورئيساتِ الشعبِ الدراسيةِ بمتابعةِ أعمالِ الطالباتِ واستخدامِ الوسائلِ التعليميةِ والمختبرِ العلمي في إيصالِ المادةِ الدراسية.
موجهاً بصرفِ عددٍ من الاحتياجاتِ المدرسيةِ والتشخيصيةِ للمدرسة.