عبدون: العملية التعليمية مستقرة في حضرموت

وأشادَ الوكيلُ عبدون بمستوى ما قُطِعَ من المقرراتِ الدراسيةِ حسبَ الخططِ المعدةِ لها ، وفي خلالِ لقائِهِ بالمجلسِ المدرسي بالمدرسةِ استعرضَ عبدون القضايا التربويةَ والتعليميةَ وخاصةً الجانب الفني .

أكَّدَ وكيلُ أولِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ، جمال سالم عبدون أنَّ العمليةَ التعليميةَ بحضرموتَ مستقرةٌ ويبذلُ القائمون عليها جهوداً ملموسةً لتثمين الإنجازاتِ التربويةِ والتعليميةِ في الميدانِ وتخريجِ أجيالٍ متسلحةٍ بالعلمِ والمعرفة.

محمد يوسف

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