مركز اللغة المهرية يقيم ورشة تدريبية للتعريف بمشروع حصر وتوثيق مفردات اللغة المهرية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365 - المهرة

أقام مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث بمحافظة المهرة، اليوم، ورشة تدريبية للتعريف بالمشروع الميداني لحصر وتوثيق مفردات اللغة المهرية في مختلف مديريات المحافظة.



وأشار المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية الدكتور سعيد القميري الى ان هذا المشروع مهم جداً للحفاظ على اللغة المهرية من الاندثار.. لافتا إلى أن أهم أهداف مركز اللغة المهرية هو الاهتمام بها وتوثيقها.

وأوضح القميري إن المركز شكّل تسع فرق من مختلف المديريات تم تدريبها في مركز اللغة المهرية على آلية كتابة وحصر وتوثيق المفردات المهرية وتوعيتها بأهمية هذا المشروع.

ولفت القميري الى إن اللغة المهرية هي لغة عربية قديمة حافظ عليها أهل المهرة، وهي موروث وطن وليست حكراً على أهل المهرة، وحتى إن كان أهل المهرة يتحدثون هذه اللغة ولهم السبق في ذلك، إلا إننا نعتبرها موروث ثقافي ولغوي يضاف إلى موروث للوطن بشكل عام.

حضر الورشة الدكتور عادل معيلي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمركز اللغة المهرية للدراسات العليا، والأستاذ سعد مسلم كلشات رئيس قسم التوثيق بمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، وأعضاء فرق الحصر والتوثيق المشكّلة من مختلف مديريات المحافظة.