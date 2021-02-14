شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارزيق يتفقد مصابي حادثة حجر غربي المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

تفقد وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ومعه الوكيل المساعد فهمي باضاوي ومدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، السبت، صحة المصابين في الحادث المروري الذي أودى بحياة "7" أشخاص بمديرية حجر، وأسفر عن إصابة "6" أشخاص نتيجة إنقلاب حافلة "باص" بمنطقة "حوتة" بمديرية حجر.



وتعرّف الوكيل الفني خلال زيارته للمصابين بمستشفيي ابن سيناء والبرج بالمكلا، موجهاً بالاهتمام بالمصابين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وكان المحافظ البحسني، قد رفع تعازي السلطة المحلية لأسر وذوي ضحايا الحافلة، ووجه الوكيل الفني بزيارة المصابين والاطمئنان على صحتهم، كما وجه قيادة مكتب الصحة بساحل حضرموت بتقديم العلاج اللازم للمصابين.