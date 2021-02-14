مأرب.. تشييع جثمان العميد "سكان" الذي قضى تحت التعذيب في سجون الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - شيعت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، بمدينة مأرب جثمان العميد ركن ناصر سكان نائب عمليات المنطقة العسكرية السابعة، والذي توفي تحت التعذيب في سجون مليشيات الحوثي بصنعاء.



وتقدم المشيعين رئيس هيئة الأركان العامة اللواء ركن صغير بن عزيز وعدد من قيادات وزارة الدفاع والألوية القتالية بالمنطقة العسكرية السابعة وقيادة مقاومة صنعاء وجمع غفير من المواطنين.



وقال بن عزيز، إن جريمة قتل العميد ناصر سكان تحت التعذيب في أحد سجون المليشيات بصنعاء لن تسقط بالتقادم وأن هذا الفعل المشين يثبت السلوك الإجرامي لدى مليشيا الحوثي الإرهابية في التعامل مع أسرى الحرب الذي تتعامل معهم وزارة الدفاع وفق الشرع والعرف ومواثيق الحرب التي خالفتها مليشيا الحوثي الإرهابية.



وكان، العميد "سكان" يشغل منصب نائب رئيس العمليات المنطقة العسكرية السابعة، ووقع في الأسر لدى المليشيا الحوثية في إحدى المعارك بجبهة نهم شرقي صنعاء، في شهر سبتمبر من العام الماضي.



وأفرجت عنه المليشيات في صفقة تبادل بعد إدراج اسمه في كشوف الأسرى المحررين لتتفاجأ لجنة التبادل بأن، العميد سكان جثة هامدة عليها آثار تعذيب وحشية أفقدته على إثرها الحياة.

