استياء شعبي واسع بعد اقرار التسعيرة الجديدة في المشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365 - المكـلا

عم الاوساط الشعبية في محافظة حضرموت سخطاً واستياءً واسعاً بعد اقرار الجرعة السعرية الجديدة في اسعار المشتقات النفطية دون الإهتمام بمعاناة المواطنين .



وأكد مواطنون أن شركة النفط اليمنية بحضرموت أقرت في ساعة متاخرة من مساء أمس الجمعة اقرار تسعيرة جديدة في سعر مادتي البترول والديزل يصل لـ 400 ريال في اللتر حيث تباع بـ 8000 ريال الصفيحة سعة الـ 20 لتر .

وأستغرب مواطنون من تقلبات مواقف الشركة التي أصدرت قبل أيام تعميما بخفض قيمة اللتر الى 350 ريال أي مايعادل 7000 ريال لصفيحة الـ 20 لتر بعد توجيهات وزير النفط والمعادن في زيارته الأخيرة لمدينة سيئون .

وكانت الشركة فرع العاصمة عدن أقرت زيادة سعرية في سعر المشتقات النفطية تم العمل بها منذ صباح اليوم بسعر 7600 للدبة سعة 20 لتر .

الجدير بالذكر أن الشركة النفط فرع حضرموت أصدرت تعميما برفع اسعار المشتقات النفطية إلى 7900 للعشرون لتر في نهاية الاسبوع الماضي قبل ان يقوم وزير النفط بالتوجيه بالغائها الا أن المواطنين استغربو من اقرار الزيادة دون اي اكتراث لمعيشة المواطنين ضاربين بكل التوجيهات عرض الحائط.