بدء دورة تدريبية في الادارة الصحية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم بقاعة الهلال الاحمر اليمني بمحافظة شبوة، الدورة التدريبية في مجال الادارة الصحية، ينظمها مكتب الصحة والسكان.



واكد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، اهمية الارتقاء بتطوير القدرات الصحية فنيا ومهنيا، ومعالجة الاختلالات، وبما يساهم في اصلاح الاختلالات في القطاع الصحي، موجها بضرورة تعزيز برامج التدريب والتأهيل للكوادر الصحية.

من جانبه أوضح مدير مكتب الصحة الدكتور سعيد بافاضل، ان الدورة تستهدف مدراء الادارات العامة، وفروع المديريات ومدراء المستشفيات العامة والريفية، لتلقي المعارف النظرية والعملية المتصلة بمفاهيم الادارة الصحية وكيفية اعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية وكتابة التقارير والآليات المتبعة في المراقبة والتقييم.