بجاش يناقش مع السفير الصيني مستجدات الاوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، عدداً من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



وأكد الدكتور بجاش على تنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية.. مثمناً في الوقت ذاته دعم الصين لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام.

وتطرق إلى استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب واستهدافها للمناطق السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء من نساء وأطفال، لافتاً إلى أن ذلك يعكس عدم جدية المليشيات الحوثية في التوصل إلى سلام شامل ومستدام.

بدوره، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ودعمها لكل الجهود المبذولة لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن.