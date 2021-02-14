شكرا لبحثكم عن خبر انفجار عبوة ناسفة بجانب منزل مدير عام مديرية البريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*عدن - محمد القادري :*

انفجرت عبوة ناسفة " السبت " ، كانت مزروعة بجانب سور منزل مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن ، يونس محمد سليمان ناصر.

وقالت مصادر أمنية ، بأن مجهولين فجروا عبوة ناسفة زرعت بالسور الخلفي لمنزل مدير عام مديرية البريقة الواقع في مدينة الشعب.

وأشارت المصادر ، إلى أن الإنفجار - والذي كان مدوياً - لم يلحق أذى بمدير عام المديرية يونس سليمان ، لكونه غير متواجداً في منزله ، وحضوره الإجتماع الأسبوعي لمدراء مديريات محافظة عدن مع عدد من مدراء المكاتب الخدمية برئاسة محافظ عدن ، أو إصابة أحد من أفراد أسرته ، سوى أضراراً مادية بسيطة لحق بسور المنزل.

الجدير بالذكر ، أن هذه العملية تعد الثانية خلال أقل من شهرين ، الذي يتعرض لها مدير عام مديرية البريقة ، يونس محمد سليمان ، بعد نجاته من محاولة إغتيال بعبوة ناسفة زرعت له أثناء مروره بسيارته أمام فندق القصر بمنطقة الحسوة.

من جانبهم ، عبر عدد من أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي والشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بمديرية البريقة ، عن إدانتهم الواسعة وإستنكارهم الشديد ، لحادثة إستهداف منزل مدير عام المديرية ، يونس محمد سليمان ناصر ، بعبوة ناسفة.

وأشاروا إلى أن من يقف وراء هذا الحادث الجبان قد أزعجته المواقف والإنجازات الذي حققها مدير عام مديرية البريقة يونس سليمان ، خلال الفترة الزمنية الوجيزة والحرجة لتوليه قيادة المديرية.

وأعتبروا بأن هذه الحادثة محاولة بائسة لقوم مهووسون لثقافة العنف الممتهنون لأساليب الغدر والخديعة لإيقاف عجلة التقدم في مديرية البريقة ، مشيدين بمدير عام المديرية يونس سليمان على شجاعته في تحمل مهام يعرف إنها شاقة لكنه قدم التضحية لأجل البريقة وأبنائها.