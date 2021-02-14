تشكيل لجنة لمتابعة التعويضات الخاصة بعمليات المسح بشركة كالفالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقر لقاء بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش تشكيل لجنة لمتابعة آلية التعويضات الخاصة بعمليات المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بشركة كالفالي النفطية، تضم ممثلين عن السلطة المحلية ومناطق الامتياز.



وأكد وكيل المحافظة حرص السلطة المحلية الحفاظ على استمرارية عمل الشركة كونها رافدا هاما لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وحصول حضرموت على نسبتها الـ20% من مبيعات النفط، اضافة الى توفير فرص عمل لأبناء وادي حضرموت، نظرا لما يمتلكه الوادي من موارد طبيعية.

وقدم وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي شرح واف عن المطالبات التي تقدم بها ممثلي المجتمع المحلي الواقعة في مناطق الامتياز للشركة لتذليل كافة التحديات والصعوبات أمام الشركة للقيام بعملية المسح ، وبما يضمن حصول المتضررين على تعويضاتهم الكاملة وفق الاجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص وبما يتناسب مع المعطيات الحالية بحسب الكلفة والموقع الجغرافي .