صحيفة: جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية تستوجب المحاكمة الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة عكاظ السعودية في افتتاحية عددها اليوم الأحد، أن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية سواء جرائم الخطف والتعذيب والاغتيال، واستهداف دول الجوار بالصواريخ والطائرات المُسيرة، جرائم حرب بامتياز تستدعي المحاكمة الدولية.



وحذرت من نتائج سلبية لرفع العقوبات عن المليشيا المدعومة من إيران على الصعيد الداخلي، والصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت على أن أكاذيب بعض المنظمات الدولية أو مزاعم دول بعينها بأن التصنيف سيؤثر على عمليات الإغاثة الإنسانية، أمر لا يمكن أن يكون مقبولًا على الإطلاق، إذ إن تقارير دولية موثقة فضحت استيلاء المليشيات الإرهابية على شحنات المعونات الغذائية وبيعها في السوق السوداء.