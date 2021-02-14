رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ غالب الاجدع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسن غالب ناصر الاجدع والشيخ خالد غالب الاجدع عضو مجلس الشورى وإخوانه وكافة قبيلة مراد بمحافظة مأرب، في وفاة المناضل الشيخ غالب ناصر الاجدع أحد أبرز رجال اليمن وقبيلة مراد الصامدة في وجه الإنقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



واشاد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وادواره الوطنية، حيث كان الفقيد رحمه الله رمزًا من رموز الوطن، والمقاومة الوطنية الذين فاجأوا الحوثيين برفض الإنقلاب ومقاومته عندما حاول الحوثيين السيطرة على مأرب، فتصدى لهم فقيدنا فقيد الوطن الشيخ الأجدع ببسالة الأقيال، وشجاعة الأبطال، وإرادة المناضل وكبير القوم، وفي هذا كان معظم رجال مراد وشيوخ القبائل على موقفه، لقد أعطت قبيلة مراد أعظم ما لديها شيوخ وشباب، دفاعًا عن اليمن.

واكد الدكتور بن دغر، ان اليمن خسرت برحيل الشيخ الأجدع رمزًا من رموزها القبلية، وقائداً هاماً في مواجهة المشروع الإمامي الإيراني في اليمن، حيث سجل الفقيد موقفًا متقدمًا مؤيدًا للشرعية الدستورية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ونوه الدكتور بن دغر بجهوده الاجتماعية حيث كان الفقيد نموذجًا للسعي ذات البين، والصلح بين الناس، ووأد الفتن قبل نشوبها، حكيمًا وكريمًا وسخيًا، ونموذجًا لرجال اليمن الذين دافعوا عن الجمهورية والوحدة في ظروف استثنايية كارثية لم تعرفها اليمن من قبل، تهدد وحدتها وأمنها وأمن المنطقة كلها.

وعبر الدكتور بن دغر عن أحر تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفران، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.