شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات الجوية للجيش تسقط مسيرة حوثية في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية طائرة مسيرة مفخخة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقال المتحدث الإعلامي لـ"محور آزال العسكري" المقدم مازن الشوكي أن الدفاعات الجوية التابعة لمحور آزال تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم في محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن "سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية