قتلى وأسرى من المليشيا الحوثية في كسر هجوم غربي مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلنت القوات الحكومية، سقوط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الموالية لإيران بين قتيل وجريح وأسير غربي محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، تعاملوا خلال الساعات الماضية مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية في جبهة صرواح".

وأكد المصدر أن قوات الجيش "أوقعت غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأشار المصدر إلى أن "مدفعية الجيش استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيا الحوثية ودمّرت أطقم وعربات كانت في طريقها إلى جبهات صرواح"