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مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل جرائم الحرب ضد الأطفال

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل جرائم الحرب ضد الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

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أكدت صحيفة البلاد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل جرائم الحرب ضد الأطفال عبر تجنيدهم إجباريًا والدفع بهم إلى الموت في هجماتها الإرهابية.

 

وشددت في تقرير نشرته اليوم الأحد، على أن سلوك المليشيا المدعومة من إيران، الإجرامي بحق الإنسانية، تستخدم المرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري.

 

وأضافت أن المليشيات الحوثية الإرهابية جندت آلاف الأطفال بحملات إجبارية في محافظات متفرقة، مشيرة إلى إلحاق الأطفال ببرامج أيدولوجية طائفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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