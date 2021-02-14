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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل جرائم الحرب ضد الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أكدت صحيفة البلاد السعودية أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل جرائم الحرب ضد الأطفال عبر تجنيدهم إجباريًا والدفع بهم إلى الموت في هجماتها الإرهابية.
وشددت في تقرير نشرته اليوم الأحد، على أن سلوك المليشيا المدعومة من إيران، الإجرامي بحق الإنسانية، تستخدم المرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري.
وأضافت أن المليشيات الحوثية الإرهابية جندت آلاف الأطفال بحملات إجبارية في محافظات متفرقة، مشيرة إلى إلحاق الأطفال ببرامج أيدولوجية طائفية.