عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت صحيفة البلاد السعودية أن مليشيا الحوثي الإرهابية تواصل جرائم الحرب ضد الأطفال عبر تجنيدهم إجباريًا والدفع بهم إلى الموت في هجماتها الإرهابية.



وشددت في تقرير نشرته اليوم الأحد، على أن سلوك المليشيا المدعومة من إيران، الإجرامي بحق الإنسانية، تستخدم المرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري.

وأضافت أن المليشيات الحوثية الإرهابية جندت آلاف الأطفال بحملات إجبارية في محافظات متفرقة، مشيرة إلى إلحاق الأطفال ببرامج أيدولوجية طائفية.