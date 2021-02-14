عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام الثقافة والسیاحة، وفاة خبير الاثار العزي محمد مصلح، احد قیادات وخبراء الآثار والمتاحف، والذي توفی الجمعة مدینة تعز.



وعبرت الوزارة عن بالغ الحزن والأسى بفقدان أحد كوادرها في مجال الاثار، مشيدة بمناقب الفقيد الذي كان فاعلا خلال مسيرة عمله في الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات.

وكان الفقيد قد شغل العيد من المواقع حيث عمل مديرا عاما للٱثار في محافظتي مارب وتعز، ورافق العدید من بعثات التنقيب الٱثارية، خلال العديد من عمليات التنقيب.