شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس: الجيش يحقق انتصارات كبيرة في قتاله ضد المتمردين الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، تحقيق الجيش الوطني " انتصارات" في قتاله ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، في عدد من جبهات القتال وخاصة في محافظتي مأرب والجوف، شرق وشمال شرق اليمن.



وفي السياق ثمن الفريق محسن " الدعم الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية"، وذلك في اتصال هاتفي، مع محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، بحسب ما أوردته أمس السبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهته أكد المحافظ العكيمي، تلقي مليشيا الحوثي الإرهابية، "هزائم " في المواجهات الدائرة في جبهات محافظتي مأرب والجوف