شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تسقط "مسيرة" حوثية مفخخة بشمال صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مواقعه في محافظة صعدة.



وقال المتحدث الإعلامي لمحور آزال المقدم مازن الشوكي، إن "الدفاعات الجوية للجيش في محور آزال بمديرية باقم شمال صعدة، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مواقع تمركز الجيش في المديرية".

وأكد المقدم الشوكاني، وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، على "جاهزية قوات الجيش بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيا الحوثية".

ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الطائرات المسيرة المفخخة في استهداف مواقع الجيش اليمني، والمدنيين في السعودية، والتي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.