شكرا لبحثكم عن خبر مسام يتلف أكثر من 1950 لغماً في باب المندب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، السبت، عن إتلاف وتفجير لـ1953 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة تم نزعها من عدة قرى ومناطق في الساحل الغربي.
وتعد عملية الإتلاف التي نفذها مشروع مسام اليوم الثانية خلال أسبوع والـ49 لمشروع مسام في قطاع عدن والساحل الغربي.
وتمكن مشروع مسام منذ انطلاق عمله في اليمن منتصف العام 2018 من تنفيذ 101 عملية إتلاف وتفجير تخلص فيها المشروع من مئات الآلاف من الألغام والقذائف والعبوات الناسفة.
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