شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة نادرة للفنان اليمنى الراحل أبوبكر سالم وهو بسن 17 عاماً وهذه اهم ملامح سيرته الذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول نشطاء صرة نادرة في منصات التواصل الاجتماعي للفنان الراحل ابو بكر سالم بالفقية وهو شاب في،17 سنة من عمرة .

كما نشروا اهم ملامح سيرته الذاتية وهي كالتالي :

* ولادته في مدينة تريم بحضرموت فى 17 مارس 1939م

*اسمى ابوبكر تيمنا باسم جده لابيه والذي رباه هو لانه توفى والده وهو صغير جدا ولم تتزوج والدته بل ظلت معه ببيت جده

*درس العلوم الدينيه واللغويه على يد جده واساتذة مدينة تريم بحضرموت الشهيره بالعلم واشتهر بصباه بمنشد للاناشيد والموشحات الدينيه

وبعدها بدأ يميل للموسيقى والغناء

* سفره عدن كانت ببداية شبابه والتقائه بعدد من الفنانين امثال احمد بن قاسم والمرشدي ومحمد سعد عبدالله واخرين وحينها سجل اول اغنيه من كلماته والحانه وعمره 17 عام بعام 1957م وهى(ياورد محلى جمالك) لاذاعة عدن وتعتبر اول اغنيه انتشرت له والتى غناها بعد ذلك الفنان السعودى طلال مداح

*بهذه الفتره بدأ التعامل مع الشاعر حسين ابوبكر المحضار والذي كان اكثر الشعراء تعاملا معه

* بعام 1958 سافر من عدن الى بيروت لتسجيل اول كاسيت رسمى له ،وللعلم اول اغنيه اشتهرت له عربيا كانت اغنية 24 ساعه

*وظل يتنقل بين بيروت وعدن من عام 1958 حتى عام1967 وبعدها استقر ببيروت حتى عام 1975 ،وسجل عدة كاسيتات واغانى ثم نتيجة اندلاع الحرب الاهليه بلبنان سافر الى الكويت واستقر بها فتره ثم

سافر الى الرياض واستقر فيها كاخر محطه وحصل على الجنسيه السعوديه

* اصدر عدد كبير من الالبومات الغنائيه التى قد تصل ل40 البوما تقريبا *وللعلم ايضا انه لحن لكثير من الفنانين العرب اامثال محمد عبده وورده والرويشد وطلال مداح وغيرهم

* وقد توفى فى 9 ديسمبر بعام 2017 عن عمر ناهز 78 عام .