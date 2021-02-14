شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء.. احتفال حوثي بذكرى ثورة الخمينيي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقامت جماعة الحوثي، الموالية لإيران، يوم الخميس 11 فبراير/ شباط 2021م، فعالية في العاصمة صنعاء، لإحياء ذكرى ثورة الخمينيي الإيرانية بإشراف مباشر من ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن إيرلو.

وبثت وسائل إعلام إيرانية فعالية إحياء ذكرى ثورة الخميني، التي أقيمت في صنعاء، بينما لم تبرزها وسائل إعلام الحوثيين، في محاولة لتجنب الحرج أمام اليمنيين إزاء مدى الهيمنة التي بات يتمتع بها الحرس الثوري في صنعاء.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الفعالية بتغطية مباشرة، وقالت إن طاقمها كان حاضراً للتغطية.

وجدد ضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو، استفزاز اليمنيين بكلمته خلال الفعالية، حيث كرر الحديث عن تصدير الثورة الخمينية إلى اليمن، وقال إن "الثورة الإسلامية الإيرانية نجحت وغزت اليمن".

كما تضمن حديث "إيرلو" إشارات تصعيدية لاستمرار بلاده في نهج "التحدي" للمجتمع الدولي وتحويل اليمن إلى منصة للهجمات الإرهابية التي تستهدف السعودية وتهدد الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر.

وتأتي الفعالية، التي نظمها إيرلو، لتوجيه خطاب تصعيدي يستفز اليمنيين ودول الجوار، بعد ثلاثة أيام، من تغريدة على حسابه بموقع تويتر، التي قال فيها إن بلاده نجحت في تصدير ثورة الخميني إلى اليمن: "انتصرت الثورة الإسلامية وغزت اليمن، وهذا أكبر سبب لإثبات ذلك".