مهندسون يمنيون ينجحون في ابتكار قلب صناعي

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يزيد بن سلمان - شبوة - نجح مهندسون يمنيون في ابتكار نموذج قلب صناعي يحاكي عمل القلب الطبيعي من حيث المكونات من الصمامات والبطينان والوظيفة الرئيسة للقلب لضخ الدم والنبض. وقال المهندسون وهم يعقوب علي عبدالله مجلي , وعلاء يحيى اليتيم , إبراهيم محمد عبدالله , علي محمد البشاري، إن الهدف من هذا الابتكار هو الوصول إلى بديل للقلب المعتل العاجز عن العمل وإنقاذ مرضى القلب في حالة اعتلال عضلة القلب حتى الوصول إلى متبرع. وعبر المهندسين عن الصعوبات التي واجهت فريق العمل بسبب قلة الإمكانيات المادية وصعوبات توفر الإمكانيات التصنيعية بسبب ندرة المواد ذات الكفاءة والجودة المطلوبة للعمل. وبحسب المهندسين فإن القلب المبتكر ينقصه الكثير من الكفاءة والدقة المطلوبة بسبب نقص الإمكانيات.

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