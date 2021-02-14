محلل سياسي يستعرض جرائم مليشيات الحوثي وانتهاكاتها.. ويؤكد أن الحل العسكري غير وارد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 فبراير 2021

الشحات غريب

قال الكاتب والمحلل السياسي ماجد الداعري إن وقائع وسنوات الحرب الست الماضية أثبتت أن الحل العسكري غير وارد مؤكداً أن الحل السياسي والتوافق الوطني هو الحل الأقرب إلى الواقع رغم أن مليشيات الحوثي الإرهابية بافعالها لا توفي بعهد ولا يوقف أطماعها أي اتفاق.



وأضاف ماجد في تصريحات خاصة جرائم الحوثيين فهي تجعلهم إرهابيين دون خلاف لأنها تشمل كل جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الخصوم وسجنهم وتجنيد الأطفال واستغلال المدنيين كدروع بشرية لإخفاء أسلحتهم واستخدام الأسلحة والمتفجرات وارتكاب انتهاكات شرف وتجنيد نساء واستهداف المدنيين والملاحقة الدولية بصواريخ ومفخخات وغيرها من الجرائم.

وأكد أن هجوم مليشيات الحوثي على المملكة العربية السعودية بسبب إصرارمليشيات الحوثي على تنفيذ توجيهات وأطماع ايران بالمنطقة وعدم جديتهم في أي سلام مقبل وعدم اهتمامهم بتصنيفهم إرهابيين من عدمه لأن قرارهم ليس بيدهم ولوصول وضعهم الاقتصادي والعسكري إلى حافة الانهيار نتيجة تأثير العقوبات المفروضة عليهم.

كما علق على احتجاز مليشيات الحوثي لناقلة صافر حيث قال إن مليشيا الحوثي تستخدمها اليوم كوسيلة ابتزاز للعالم والاقليم ودليل على همجيتهم وغياب أي حسابات وطنية وأخلاقية لديهم او مسؤولية تعنينهم نتيجة المخاطر المترتبة على التلوث البحري الكارثي التي قد تتسبب به سفينة عائمة بحجم صافر لو لم يتم صيانتها بأقرب وقت.