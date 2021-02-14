ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012