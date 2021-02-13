الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تدين محاولة المليشيات الحوثية استهداف مطار أبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، والتي كانت آخرها محاولة هذه المليشيات استهداف مطار أبها المدني اليوم السبت بطائرة دون طيار ( مفخخة ).



وقالت الامانة العامة في بيان لها " إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيات استهداف أمن المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية كلها، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الممارسات العدائية والإرهابية الممنهجة لهذه الجماعة ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها".

واشادت، بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.