وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة المليشيات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانياً، اليوم السبت، صواريخ الكاتيوشا مستهدفة مناطق سيطرة القوات الحكومية والمباني السكنية في حي المنظر بمحافظة الحديدة والذي اسفر عنه تدمير مسجد القاسمي.



وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان هذا التزامن بين المحاولات الحوثية للهجوم على مدينة مأرب التي تأوي ملايين النازحين الفارين من بطشها واستمرار استهداف اراضي المملكة العربية السعودية ومواصلة الخروقات في الحديدة يؤكد ان هذه المليشيات لا تأبه بالاتفاقات ولا تؤمن بالسلام".

واضافت الوزارة " ان هذه الاعتداءات المتكررة للمليشيات الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة وسعياً منها للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات واعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار واحلال السلام في اليمن".

وجددة وزارة الخارجية، دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعثتها في الحديدة التي أصبحت بحكم الرهينة لدى المليشيات الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452..داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة المليشيات الحوثية التي تنذر ممارساتها اليومية بتصعيد شامل يقوض جهود السلام ويخدم أجندة إيران التدميرية في المنطقة.