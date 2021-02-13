وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تدين هدم ميلشيات الحوثي جامع النهرين الأثري والتاريخي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة بشدة ما أقدمت عليه ميلشيات الحوثي في العاصمة صنعاء من جريمة نكراء تتمثل في هدم جامع النهرين الأثري والتاريخي الذي يتجاوز عمره ألف وثلاثمائة عام.



واعتبرت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، ان هذه الجريمة تعد اعتداء سافر على الحضارة اليمنية والارث الانساني والاسلامي وتعبير جلي عن نزعة الحقد الأعمى الذي تحمله هذه الجماعة تجاه كل ما يتصل بالحضارة والثقافة وتطرفا لم تسبق اليه غير جماعات ارهابية وظلامية تشبه هذه الجماعة الارهابية كما حصل في أفغانستان وغيرها.

وناشد البيان، المعنيين من سلطات محلية وقضائية واكاديميين ومنظمات دولية مهتمة، التدخل العاجل بوقف ما تمارسه هذه الجماعة من تدمير ممنهج للارث اليمني ومحاولات طمس كل ما يتعلق بالانسان والحضارة اليمنية في العصر القديم والاسلامي مما ليس له علاقة بكهنوتها السلالي العنصري..مشيراً الى إن هذه النزعة ليست طارئة حيث عبّر عنها صراحة مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي الذي دعا لهدم كل اثار الحضارة اليمنية محددا اثار معين وسبأ وحمير التي اعتبرها اصنام وشرك يجب ازالتها وطمسها.

ودعا البيان، كل الجهات والهيئات الدولية ومعاهد حماية التراث الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو لتبني حملة ضغط قوية وتفعيل آليات رقابة على كل المواقع والمناطق الاثرية الواقعة تحت الاستهداف الحوثي العنصري والعمل على حمايتها من اي تشويه وصولاً الى اصدار قرارات دولية صارمة بحماية الارث الثقافي اليمني ومعاقبة العابثين به.

وأكد البيان ، احتفاظ الوزارة الكامل وسعيها لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ملاحقة الجناة وفقاً لقانون الاثار رقم 21 لعام 1994م وتعديلاته ووفقا لكل التشريعات المحلية والدولية المعنية بالاثار والثقافة..مشيراً الى تكليف الهيئة العامة للاثار والمتاحف باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الجريمة النكراء.