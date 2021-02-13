ماذا قال المقدشي بعد وصوله مأرب اليوم ؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمن.. وصول وزير الدفاع إلى مأرب مع اشتداد المعارك

اليمن/ شكري حسين/ الأناضول

وصل وزير الدفاع اليمني اللواء محمد علي المقدشي، السبت، إلى محافظة مأرب (شرق)، تزامنا مع اشتداد المعارك العسكرية فيها منذ أسبوع.

وقال المقدشي، في تغريدة على حسابه بتويتر: "عدنا اليوم بعد أن قمنا بزيارات عمل وأجرينا سلسلة لقاءات مع القيادة العليا واجتماعات تشاورية مع الأشقاء بالسعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية، تكلّلت جميعها بالنجاح"، دون تفاصيل.

وتأتي عودة المقدشي إلى مأرب (مقر وزارة الدفاع اليمنية)، مع اشتداد المعارك العسكرية فيها بين قوات الجيش الوطني وجماعة الحوثي، التي وصلت إلى يومها السابع تواليًا، رغم الدعوات الأممية والدولية لوقف التصعيد.

والسبت، أعلن الجيش اليمني، مقتل العشرات من عناصر جماعة الحوثي، في جبهات مختلفة بمحافظة مأرب.

وقال بيان للجيش: "العشرات من عناصر المليشيا الحوثية قتلوا في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح غربي محافظة مأرب، في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية".

وأضاف أن من بين القتلى قيادات ميدانية منهم، أبو صلاح الحمزي، وقيادي بارز آخر يدعى النهمي الأمير الشريف، دون تفاصيل عن مناصبهم.

ولم يذكر البيان، ما إذا كانت المواجهات قد أسفرت عن خسائر من عدمها في صفوف القوات الحكومية، فيما لم تعلق جماعة الحوثيين حول ذلك البيان على الفور.

ومنذ 7 أيام صعد الحوثيون من هجماتهم في محافظة مأرب، من أجل السيطرة عليها، كونها تعد أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، كواحدة من أهم محافظات البلاد.

وخلال الأيام الماضية، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، في بيانات منفصلة، جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية داخل الأراضي اليمنية وضد السعودية.

والخميس، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى ضرورة استغلال فرصة وجود زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنِّزاع في اليمن ووقف الأعمال العدائية.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.