هادي يعزي في وفاة الشيخ المناضل غالب ناصر الاجدع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل غالب ناصر الأجدع الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية والفداء.



واشاد الرئيس، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية ومواقفه البطولية في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومقارعة المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة ايرانياً..مشيراً الى جهوده الخيرة في اصلاح ذات البين والتي اكسبته حب واحترام الجميع..مؤكداً ان رحيله تشكل خسارة كبيرة على الوطن بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص.

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لكافة اسرة الفقيد وآل الاجدع وابناء محافظة مأرب التاريخ والحضارة والمقاومة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.