نائب الرئيس يطلع على مستجدات الأوضاع في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين العزة والشرف.



وأشاد نائب الرئيس بالملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندة والقبائل الحرة الأبية، وانتصاراتهم الكبيرة في وجه اعتداءات الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، معبراً عن تقديره للدعم الأخوي الصادق للأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد نائب الرئيس، تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لهذه البطولات الخالدة في مواجهة ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية إزاء تصعيدها الأخير واعتداءاتها على أبطال الجيش وإطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير في المدن اليمنية وباتجاه الأشقاء في المملكة.

واستعرض محافظ المحافظة الأوضاع الميدانية والهزائم التي تتلقاها الميليشيات على أيدي الأبطال من أبناء الجيش والمقاومة وقوات التحالف، منوهاً إلى المعنوية القتالية العالية والاستبسال والصمود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات.