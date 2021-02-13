شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات الجوية للجيش الوطني تسقط طائرة مسيرة حوثية في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش الوطني في محور آزال، بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، اليوم السبت، من اسقاط طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع الجيش الوطني.



وأوضح المتحدث الاعلامي لمحور ازال المقدم مازن الشوكي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية التابعة لمحور آزال تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش الوطني في مديرية باقم .. مشيراً إلى أن اسقاط هذه الطائرة يأتي ضمن سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية .

وأضاف الشوكي أن إسقاط هذه الطائرات يؤكد جاهزية قوات الجيش الوطني بمحور آزال وقدرتها التصدي لأي محاولات إرهابية تقوم بها المليشيات الحوثية التابعة لإيران في أي وقت .