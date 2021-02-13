شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الأمني في عدن يضبط ثلاثة مطلوبين في قضايا أمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الإعلامي

لقوات الحزام الأمني

العاصمة عدن

تمكنت قوات الحزام الأمني، اليوم السبت، من الإطاحة بعدد من المطلوبين الأمنيين في قضايا مختلفة في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

و قالت عمليات قوات الحزام الأمني - العاصمة عدن-، في بلاغ صادر عنها، بإن قوة من كتيبة الطوارئ تمكنت من ضبط مطلوبيين أمنيين في قضايا اطلاق نار على القوات الأمنية اثناء تأديتها لواجبها في المديرية، وهما (ر.ف.ح.ب)، (ش.ح.ص.ن).

و أفادت المصادر العملياتية، بإن قوة الطوارئ التابعة للحزام الأمني، أطاحت في عملية أخرى، بأحد مروجي الحشيش والحبوب المخدرة في مديرية المنصورة ويدعى (ع.أ.م.ع).

و فتحت قوات الحزام الأمني -العاصمة عدن- محاضر تحقيق جنائية مع المتهمين الثلاثة للتوثيق تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.