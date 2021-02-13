مقتل 60 من مليشيا الحوثي الإيرانية في معارك مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني امس، مقتل أكثر من 60 عنصراً من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال بيان للمركز الإعلامي للجيش: "مليشيا الحوثي شنت هجمات انتحارية متتالية في محاولة منها للسيطرة على مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، غرب مأرب، إلا أن رجال الجيش تصدوا لها وأفشلوا جميع الهجمات".

وأكد البيان أن المعارك التي خاضها الجيش أسفرت عن مصرع أكثر من 60 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف البيان أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى المليشيا في ذات الجبهة، "وتمكنت الغارات من تدميرها، ومن ضمنها عربة ودبابة وثلاث دوريات قتالية ومصرع جميع من كانوا على متنها".