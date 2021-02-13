شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة ركن استطلاع اللواء 103 مشاه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة ركن استطلاع اللواء 103 مشاه العقيد عبدالله صالح القفيش الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال ألم به.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد القفيش الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.