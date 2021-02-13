مقتل واصابة العشرات من مليشيا الحوثي بنيران ابطال الجيش في صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية بصرواح، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيا ودمّرت أطقم وعربات كانت في طريقها إلى جبهات صرواح".

ويخوض ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي ضد المليشيا الحوثية، في جبهات صرواح، كسروا خلالها كافة الهجمات الانتحارية التي حشدت لها العشرات من المغرر بهم، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.