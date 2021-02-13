رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ غالب ناصر الاجدع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ غالب ناصر الاجدع أحد رجال اليمن ومشائخ قبيلة مراد الأبية ، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى الى جواره بعد حياة حافلة ومليئة بالنضال الوطني والعمل المخلص في خدمة الوطن.



وقال البركاني في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ حسن غالب الأجدع وإخوانه وكافة آل الأجدع في محافظة مأرب "لقد كان الفقيد مثالاً يحتذى به في الشهامة والكرم والنخوة والإباء والتواضع وكان ذو حكمة ورأي سديد وصادق في التعامل مع كافة القضايا التي مر بها الوطن أثناء فترة حياته، وآخرها مواقفه المشهودة والخالدة في مواجهة الميليشيات الاجرامية الحوثية بكل إباء وشجاعة".

وأضاف "إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل الذي يضاف إلى مصاب شعبنا اليمني التي تسببت بها أذرع وأزلام إيران التخريبية في وطننا عبر المشروع الحوثي الكهنوتي الرجعي، فإننا نقدر عالياً مواقف قبيلة مراد الأبية في التصدي لهذه المشاريع ودفاعها المستميت وتضحياتها الجسام مع الشرعية الدستورية والحفاظ على النظام الجمهوري القائم على العدالة والمساوة واعلاء سلطة القانون".

وعبر البركاني، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.