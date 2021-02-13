- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يعزي في وفاة الشيخ غالب ناصر الاجدع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ غالب ناصر الاجدع أحد رجال اليمن ومشائخ قبيلة مراد الأبية ، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى الى جواره بعد حياة حافلة ومليئة بالنضال الوطني والعمل المخلص في خدمة الوطن.
وقال البركاني في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ حسن غالب الأجدع وإخوانه وكافة آل الأجدع في محافظة مأرب "لقد كان الفقيد مثالاً يحتذى به في الشهامة والكرم والنخوة والإباء والتواضع وكان ذو حكمة ورأي سديد وصادق في التعامل مع كافة القضايا التي مر بها الوطن أثناء فترة حياته، وآخرها مواقفه المشهودة والخالدة في مواجهة الميليشيات الاجرامية الحوثية بكل إباء وشجاعة".
وأضاف "إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل الذي يضاف إلى مصاب شعبنا اليمني التي تسببت بها أذرع وأزلام إيران التخريبية في وطننا عبر المشروع الحوثي الكهنوتي الرجعي، فإننا نقدر عالياً مواقف قبيلة مراد الأبية في التصدي لهذه المشاريع ودفاعها المستميت وتضحياتها الجسام مع الشرعية الدستورية والحفاظ على النظام الجمهوري القائم على العدالة والمساوة واعلاء سلطة القانون".
وعبر البركاني، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.