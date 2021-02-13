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محافظ أبين يفتتح عدد من المشاريع الصحية بمديرية لودر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

إفتتح محافظ أبين، اللواء الركن، أبوبكر حسين، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور، جمال ناصر أمذيب، اليوم السبت، المستشفى العام بمديرية لودر البالغ تكلفته 30 مليون ريال سعودي.

 

وأطلع محافظ أبين على الأقسام الطبية التخصصية والتجهيزات الطبية المتطورة وغرف العمليات المتكاملة التي تم تجهيزها بأحدث المواصفات .. مؤكداً أن هذا المستشفى سيسهم في تقديم افضل الخدمات لمدبريات المنطقة الوسطى.

 

كما افتتح محافظ ابين في مديرية لودر ثلاثة مراكز صحية في مناطق الصرة والعين والحضن، بتكلفة إجمالية بلغت 280 الف دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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