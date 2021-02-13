رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ غالب بن ناصر الأجدع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عبر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن عميق الاسى وبالغ الأسف بوفاة المغفور له باذن الله تعالى، الشيخ غالب بن ناصر الأجدع المرادي الذي انتقل إلى رحمة ربه بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال في خدمة وطنه ومجتمعه.



واستذكر رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها الى أبناء وذوي الفقيد، الأدوار النضالية والمواقف الوطنية للشيخ غالب الأجدع وما قدمه في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.. منوها بأدواره في اصلاح ذات البين وما حظي به من تقدير واحترام لدى الجميع.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان اليمن خسرت برحيله واحدا من أبنائها المخلصين وشيوخها الفاعلين الذين كان لهم دورا في التصدي لمشروع الامامة الكهنوتية.. مشيرا الى تجربته السياسية والحزبية الثرية ومواقفه المنحازة للوطن.

وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة، الى ذوي الفقيد وأبناء الشعب اليمني، بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.