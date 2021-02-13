شكرا لبحثكم عن خبر احياء أربعينية الشهيد صابر اليافعي أحد شهداء حادثة استهداف مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

أحيت قيادة أمن عدن وأسرة الشهيد النقيب صابر اليافعي" أربعينية الشهيد النقيب صابر فضل الراعي اليافعي قائد الكتيبة الاولى لقوات الطوارئ والدعم الأمني، أمن عدن، شهيد الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي في الـ 30 ديسمبر 2020 م.

وفي الحفل الذي أقيم صباح اليوم السبت بالعاصمة عدن، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وجمع غفير من المواطنين.

أشاد نائب مدير أمن عدن العميد أبو بكر جبر، بمناقب الشهيد القائد صابر فضل اليافعي، الذي كان أحد قيادات أمن عدن، وكانت له صولات وجولات في تحقيق الإنجازات الأمنية خلال السنوات الماضية، وأكد جبر إن استشهاد النقيب صابر فضل اليافعي مثل خسارة بالغة لأمن عدن والجنوب عامة في وقت كان يمثل نموذجاً في القيادة والأداء الوطني في تحقيق الأمن والاستقرار لمدينة عدن إلى جانب رفاق دربه في ميدان الشرف والبطولة، ناقلا باسمه وباسم مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي ، وقائد ألوية المقاومة الجنوبية اللواء شلال شائع وكل منتسبي أمن عدن تعازيه الحارة لأسرة الشهيد صابر فضل اليافعي.

وفي كلمة لقائد لواء القوات الخاصة العميد ركن عادل علي بن هادي المصعبي " أكد من خلالها أن الشهيد صابر فضل واحد من الابطال الذين تشبعوا في الدروس الوطنية والفداء منذ الطفولة، مجدداً العهد لوالده الشهيد عميد طيار فضل اليافعي الذي تعرض لحادث ارهابي غادر في صنعاء من قبل فئة اعتادت الغدر والخيانة بحق الأبطال منذ وقت مبكر، حيث اغتيل والده الطيار في صنعاء سنة 2012.

كما تحدث كلاً من: مساعد الكلية العسكرية العميد أبو بكر سيف صالح، والقائد بمعسكر طارق مختار الرشيدي، والعميد سيف جبر، بكلمات تطرقت إلى مناقب الشهيد ومسيرته الحافلة بالنضال والعطاء والتضحية وإخلاصه وتفانيه في أداء مهامه الأمنية والعسكرية، منذ التحاقه بالسلك الأمني حتى لحظة استشهاده بمطار عدن في العملية الغادرة.

وألقيت في فعالية الأربعينية العديد من القصائد الشعرية أشادت بدور الشهيد صابر اليافعي، وتم عرض فلم وثائقي لمسيرة ومناقب الشهيد صابر فضل اليافعي .. من تصوير وإخراج رامي بن شجاع.