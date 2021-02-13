تنظيم ورشة تدريبية للتعريف بالمشروع الميداني لحصر وتوثيق مفردات اللغة المهرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث بمحافظة المهرة، اليوم، ورشة تدريبية للتعريف بالمشروع الميداني لحصر وتوثيق مفردات اللغة المهرية في مختلف مديريات المحافظة.



وأوضح المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية الدكتور سعيد القميري، ان المشروع يهدف للحفاظ على اللغة المهرية من الاندثار والاهتمام بها وتوثيقها..مشيراً الى إن المركز شكّل تسع فرق من مختلف المديريات تم تدريبها في مركز اللغة المهرية على آلية كتابة وحصر وتوثيق المفردات المهرية وتوعيتها بأهمية هذا المشروع.